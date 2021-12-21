北近畿経済新聞ONLINE

地域経済の明日を見つめる

TEL.0773-42-6800

NEWSKITAKINKI KEIZAI

段差の乗り越え楽に

福知山の笹倉溶接工業　新技術で車いす・台車用装置

福知山市土師宮町２丁目の㈱笹倉溶接工業（笹倉誠一社長）は、車いすや台車に取り付けるだけで段差の乗り越えが楽になる装置「段楽」を開発し、12月から本格販売を始めた。ペダルを踏むだけで車いすや台車の前部が簡単に持ち上がる、特許申請中の新技術を採用した。＝詳細は12月21日号紙面で

共有

タグ

一覧へ戻る

関連記事

  • 豊岡に鞄職人育成施設

    2021年12月01日

    鞄販売店経営の下村さん　宵田商店街に来春開設へ 豊岡市中央町のカバンストリート（宵田商店街）でオリジナル鞄などの販売店「Ｍａｉｓｏｎ　Ｄ…

    MORE

  • カフェでキャンプ！？

    2021年12月21日

    朝来の国道沿いにグランピング施設　貸し切りでBBQを 朝来市山東町大垣の国道９号沿いのカフェ「Fuji Farm with Casual…

    MORE

  • 竹田城跡で「天空ヨガ」

    2020年07月11日

    朝来のいけがわ　ツアーＰＲへＣＦ始める 　但馬地域で着地型観光の商品化に取り組む㈲いけがわ（本社・朝来市和田山町寺谷、片山剛伸社長）の旅…

    MORE

  • 老舗割烹がうなぎ店に

    2021年06月01日

    丹波市の辻判　コロナで業態転換 創業２０２年を誇る丹波市春日町国領の老舗料亭「割烹　辻判」（上田素志代表）が16日、うなぎ専門店へと生ま…

    MORE