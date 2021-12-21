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段差の乗り越え楽に
福知山の笹倉溶接工業 新技術で車いす・台車用装置
福知山市土師宮町２丁目の㈱笹倉溶接工業（笹倉誠一社長）は、車いすや台車に取り付けるだけで段差の乗り越えが楽になる装置「段楽」を開発し、12月から本格販売を始めた。ペダルを踏むだけで車いすや台車の前部が簡単に持ち上がる、特許申請中の新技術を採用した。＝詳細は12月21日号紙面で
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