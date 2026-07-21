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気比の浜で新たな体験を
【特集】 豊岡のニシダマリンサービス ＳＵＰやシュノーケリング開始
本格的な夏の海水浴シーズンを迎えた豊岡市気比の「気比の浜海水浴場」で、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）やシュノーケリングなどのマリンアクティビティーが体験できる新サービスが始まった。海水浴場に隣接するキャンプ場の利用者や、城崎温泉を訪れた観光客らに気比の浜の新たな楽しみ方を提案している。＝全文は７月21日暑中見舞い特集号の紙面かｎｏｔｅで
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