【特集】 舞鶴の岡山さん夫妻 大浦に「8blanks」の実店舗を開業

舞鶴市平に20日、古道具店「８ｂｌａｎｋｓ（エイトブランクス）」が開業した。地元の牡蠣漁師、岡山拓也さんと、妻で人気コミックエッセイストのまりげさんが運営。「暮らしに古道具の余白を」をテーマに、洗練された空間で現代の生活に溶け込むレトロな家財や生活雑貨を展示販売している。２人の思いが詰まった店とともに、暑い夏に〝涼〟を感じるよりすぐりの品を紹介する。 ＝全文は７月21日暑中見舞い特集号の紙面かｎｏｔｅで