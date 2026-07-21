北近畿経済新聞ONLINE

地域経済の明日を見つめる

TEL.0773-42-6800

NEWSKITAKINKI KEIZAI

教育旅行の誘致を

【特集】 奥城崎シーサイドホテル　竹野の資源生かした探求学習　

豊岡市竹野町竹野の奥城崎シーサイドホテル（岩井祐介社長）が、竹野の地域資源を活用した探求学習プログラム「たけたん」を立ち上げ、学校向けの教育旅行の誘致に注力している。専門チームがテーマに合わせた見学地やガイドなどのコーディネート全般を請け負うサービスで、学校側はホテルに〝丸投げ〟することで担当教員の負担軽減につなげられるのが売り。年間４００人ほどが利用し、閑散期の誘客につなげている。＝全文は７月21日暑中見舞い特集号の紙面かｎｏｔｅ

共有

タグ

一覧へ戻る

関連記事

  • 子育て中でも気軽に

    2021年06月21日

    福知山に女性限定フィットネスサロン　Ｗ☆ＢＵＤＤＹがオープン 福知山市半田にこのほど、女性限定のフィットネスサロン「Ｗ☆ＢＵＤＤＹ（ダブ…

    MORE

  • ふるさと納税、７市町で過去最高

    2022年09月21日

    寄付額トップは豊岡市　返礼品の鞄が人気 北近畿の19市町が２０２１年度に受け入れたふるさと納税による寄付の総額は、前年度比17・０％増の…

    MORE

  • 10億円投じ新教習所

    2026年06月21日

    与謝野の丹後自動車振興 丹後で２つの自動車教習所を経営する丹後自動車振興㈱（本社・与謝野町弓木、中村俊幸社長）は、本社を置く岩滝自動車教…

    MORE

  • 新たな赤れんが活用へ

    2025年01月21日

    大正期の「17号倉庫」　舞鶴市がサウンディング調査 舞鶴市は、同市北吸の防衛省用地に残る大正期の赤れんが倉庫「17号倉庫」について、民間…

    MORE