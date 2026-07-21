【特集】 奥城崎シーサイドホテル 竹野の資源生かした探求学習

豊岡市竹野町竹野の奥城崎シーサイドホテル（岩井祐介社長）が、竹野の地域資源を活用した探求学習プログラム「たけたん」を立ち上げ、学校向けの教育旅行の誘致に注力している。専門チームがテーマに合わせた見学地やガイドなどのコーディネート全般を請け負うサービスで、学校側はホテルに〝丸投げ〟することで担当教員の負担軽減につなげられるのが売り。年間４００人ほどが利用し、閑散期の誘客につなげている。＝全文は７月21日暑中見舞い特集号の紙面かｎｏｔｅで