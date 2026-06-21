北近畿経済新聞ONLINE

地域経済の明日を見つめる

TEL.0773-42-6800

NEWSKITAKINKI KEIZAI

牛馬の夏を快適に

丹波市のオオツキ　暑熱対策に新グッズ　虫よけ効果のコートも

記録的猛暑が予想される夏を牛馬も快適に―。作業服・作業用品の専門店「ワークショップオオツキ」を展開する㈱オオツキ（丹波市春日町新才、大槻祥三社長）の畜産資材ブランド「ＵＳＩＭＯ（ウシモ）」事業部は今年、暑熱対策グッズである「モーっとクール」に新たに馬用を追加するとともに牛馬用とも健康機器メーカーであるファイテン㈱（京都市）の技術をプラスしたコラボ商品を開発した。＝６月21日付紙面から、記事はｎｏｔｅでも配信中

共有

タグ

一覧へ戻る

関連記事

  • 女子サッカーで地域振興

    2023年07月21日

    【特集】京丹後の「KYOTO TANGO QUEENS」 20日にワールドカップオーストラリア＆ニュージーランド大会が開幕した女子サッカ…

    MORE

  • 鉄道模型部品が人気

    2021年08月11日

    豊岡の東豊精工が初の一般向け商品　ばねで連結部の幌を表現 豊岡市下陰の精密ばねメーカー、㈱東豊精工（岡本慎二社長）が製造している鉄道模型…

    MORE

  • 村上商事　丹後に進出

    2025年06月01日

    与謝野に「橋立インターＳＳ」 大北から事業承継 石油販売事業などを手掛ける村上商事㈱（本社・福知山市土師宮町１丁目、村上俊英社長）は、与…

    MORE

  • 若狭、丹後、但馬を横断

    2024年09月11日

    ＪＲ西「はなあかり」、10月５日運行 敦賀―城崎温泉間でデビューするＪＲ西日本の新しい観光列車「はなあかり」の運行開始日が10月５日に決…

    MORE