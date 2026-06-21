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牛馬の夏を快適に
丹波市のオオツキ 暑熱対策に新グッズ 虫よけ効果のコートも
記録的猛暑が予想される夏を牛馬も快適に―。作業服・作業用品の専門店「ワークショップオオツキ」を展開する㈱オオツキ（丹波市春日町新才、大槻祥三社長）の畜産資材ブランド「ＵＳＩＭＯ（ウシモ）」事業部は今年、暑熱対策グッズである「モーっとクール」に新たに馬用を追加するとともに牛馬用とも健康機器メーカーであるファイテン㈱（京都市）の技術をプラスしたコラボ商品を開発した。＝６月21日付紙面から、記事はｎｏｔｅでも配信中
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