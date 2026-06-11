北近畿経済新聞ONLINE

地域経済の明日を見つめる

TEL.0773-42-6800

NEWSKITAKINKI KEIZAI

兵庫の販社を吸収合併

綾部のホンダ西京都　計10店で近畿有数の規模に

府内でホンダ車の販売店「Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ（ホンダカーズ）」を４店経営してきた㈱ホンダ西京都（本社・綾部市高津町、伴仲弘行社長）は１日、兵庫県内の販売会社２社を吸収合併して新会社に生まれ変わった。旧３社の経営資源を生かし、競争力を高めるのが狙い。店舗数は10店となり、地場系のホンダカーズでは近畿有数の規模になった。＝６月11日付紙面から、記事はｎｏｔｅでも配信中

共有

タグ

一覧へ戻る 次の記事 »

関連記事

  • 地場企業に外国人材を

    2025年08月01日

    朝来に日本語塾「にほんごクロフネ」が開校 ２０２７年に施行される予定の外国人材の育成就労・特定技能制度でも重要となる日本語能力。地方の地…

    MORE

  • 生成ＡＩでＨＰやアプリ

    2026年03月01日

    豊岡のワンポイントが開発　制作期間短縮、費用も軽減 ウェブ制作やアプリ・システム開発を手掛ける豊岡市日高町八代のＯＮＥ　Ｐｏｉｎｔ．（ワ…

    MORE

  • 学生の起業を後押し

    2024年03月01日

    学生の起業を後押し 舞鶴高専に「ものつくりラボ」　最新機器を開放 舞鶴市白屋の舞鶴工業高等専門学校（林康裕校長）は２月14日、学生が自…

    MORE

  • イチゴ農家のケーキ店

    2022年09月01日

    舞鶴　グランベリーファームが６次化推進 舞鶴市志高のイチゴ栽培ハウス「ＧｒａｎｄＢｅｒｒｙ　Ｆａｒｍ（グランベリーファーム）」隣にこのほ…

    MORE