綾部のホンダ西京都 計10店で近畿有数の規模に

府内でホンダ車の販売店「Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ（ホンダカーズ）」を４店経営してきた㈱ホンダ西京都（本社・綾部市高津町、伴仲弘行社長）は１日、兵庫県内の販売会社２社を吸収合併して新会社に生まれ変わった。旧３社の経営資源を生かし、競争力を高めるのが狙い。店舗数は10店となり、地場系のホンダカーズでは近畿有数の規模になった。＝６月11日付紙面から、記事はｎｏｔｅでも配信中