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国内初、紙パック水専用ライン
養父のマザーウォーター兵庫工場 環境配慮型製品を供給
法人向けのオリジナルラベルウォーターを小ロットから製造・販売するマザーウォーター㈱（本社・東京都渋谷区、本井晃一社長）は、養父市上箇に立地する兵庫工場に国内初の紙パック入りミネラルウォーター専用製造ラインを導入し、４月から稼働した。プラスチック削減ニーズに応える環境配慮型製品の本格供給が始まった。＝記事の詳細、全文は４月11日付紙面か、ｎｏｔｅで
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