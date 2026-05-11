北近畿経済新聞ONLINE

地域経済の明日を見つめる

TEL.0773-42-6800

NEWSKITAKINKI KEIZAI

国内初、紙パック水専用ライン

養父のマザーウォーター兵庫工場　環境配慮型製品を供給

法人向けのオリジナルラベルウォーターを小ロットから製造・販売するマザーウォーター㈱（本社・東京都渋谷区、本井晃一社長）は、養父市上箇に立地する兵庫工場に国内初の紙パック入りミネラルウォーター専用製造ラインを導入し、４月から稼働した。プラスチック削減ニーズに応える環境配慮型製品の本格供給が始まった。＝記事の詳細、全文は４月11日付紙面か、ｎｏｔｅ

共有

タグ

一覧へ戻る 次の記事 »

関連記事

  • 丹後ちりめんでドレス

    2020年11月01日

    ファッションブランドなどが制作 　国内のファッションブランドとデザイナーがそれぞれ、丹後で織られる丹後ちりめんなどの生地を用いてドレスを…

    MORE

  • 食べられる器でごみ減らせ

    2025年10月01日

    城崎にテイクアウト料理店　「あきみかん」が開業 豊岡市城崎町湯島の城崎温泉に９月20日、食べられる器を使ったテイクアウト料理などを提供す…

    MORE

  • かっこいい門松を

    2024年01月01日

    「伝統を若い人に」　庭師の坪井大輝さんが豊岡の商店街で展示 新しい年を迎えた豊岡市中央町の商店街に高さ約3.5㍍の巨大な創作門松が展示さ…

    MORE

  • 地元水産物の魚価向上を

    2021年07月01日

    マーケット一体型レストラン　高浜の「ＵＭＩＫＡＲＡ」７日開業 高浜町が同町塩土に建設した海の６次産業施設「ＵＭＩＫＡＲＡ（うみから）」が…

    MORE