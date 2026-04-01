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バイオ炭で野菜栽培を

福知山のＳｅａｓｏｎが社会実装めざす

　農業を営む福知山市三和町辻の㈱Ｓｅａｓｏｎ（久保世智社長）が、未利用のバイオマス資源で作った炭を土壌にまき、二酸化炭素（ＣＯ２）の削減につなげる「バイオ炭プロジェクト」に取り組んでいる。使用する炭の量と野菜の生育との関係性やＣＯ２の削減量などを検証して２０２９年以降の社会実装を目指しており、ＣＯ２の削減量をカーボンクレジットとして企業に販売するなど、循環型農業の実現につなげる。＝全文は４月１日付紙面、もしくはｎｏｔｅ

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