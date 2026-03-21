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毛原の棚田で社員研修
福知山 新たな顧客獲得へ 婚礼関連の２者が考案
「日本の棚田１００選」に選ばれている福知山市大江町の毛原地区で４月から、地元のレストランと市内の婚礼プロデュース会社が企業の新入社員や若手社員を対象にしたチームビルディング研修のプログラム提供を始める。スマホを〝封印〟し、チームでフィールドを歩きながら目的の場所を探すプログラムで、ＡＩに頼らず自らイメージする力やチームワークを育む研修として新たな需要の掘り起こしにつなげる。＝全文は３月21日付紙面、もしくはｎｏｔｅで配信しています
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