福知山 新たな顧客獲得へ 婚礼関連の２者が考案

「日本の棚田１００選」に選ばれている福知山市大江町の毛原地区で４月から、地元のレストランと市内の婚礼プロデュース会社が企業の新入社員や若手社員を対象にしたチームビルディング研修のプログラム提供を始める。スマホを〝封印〟し、チームでフィールドを歩きながら目的の場所を探すプログラムで、ＡＩに頼らず自らイメージする力やチームワークを育む研修として新たな需要の掘り起こしにつなげる。＝全文は３月21日付紙面、もしくはｎｏｔｅで配信しています