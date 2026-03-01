北近畿経済新聞ONLINE

NEWSKITAKINKI KEIZAI

老犬の健康 アプリで管理

17日までＣＦに挑戦　舞鶴の「たからやペット」が開発進める

舞鶴市引土のペットショップ「たからやペット」（尾崎勝利代表）が、老犬の健康を管理する「見守り記録アプリ」の開発を進めている。ペットの異常を早期に発見して適切な処置や治療のサポートにつなげるアプリで、飼い主とペット双方のＱＯＬ（生活の質）向上を目指す。今月17日までクラウドファンディング（ＣＦ）でアプリの開発資金を募っている。＝全文は３月１日付紙面、もしくはｎｏｔｅ

