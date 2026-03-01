NEWSKITAKINKI KEIZAI
生成ＡＩでＨＰやアプリ
豊岡のワンポイントが開発 制作期間短縮、費用も軽減
ウェブ制作やアプリ・システム開発を手掛ける豊岡市日高町八代のＯＮＥ Ｐｏｉｎｔ．（ワンポイント、岡村直昭代表）が、生成ＡＩを使ったホームページ（ＨＰ）やアプリなどの開発に取り組んでいる。自分でプログラムを作成していた以前と比べて開発期間が大幅に短縮できるだけでなく、費用も抑えることができるのが売り。北近畿では珍しいサービスとして顧客の獲得につなげる。＝全文は３月１日付かｎｏｔｅで
タグ
関連記事
-
-
福利厚生で経済活性化
但馬・府北部エリアの新サービス「モアカル」 豊岡市の男性が企業の福利厚生に特化したサービスを提供する会社「ｍｏａｃａｌ（モアカル）」を立…MORE
-
舞鶴で９年ぶり会頭交代
５商議所が役員改選 北近畿の５商工会議所は10月31日から11月５日にかけて開いた臨時議員総会で役員改選を行い、福知山、綾部、宮津、豊岡…MORE
-
ランドセルをリメイク
豊岡のコニー アップサイクルの新サービス 鞄メーカーのコニー㈱（本社・豊岡市佐野、西田正樹社長）が取り組むランドセルのリメイク事業が注目…MORE