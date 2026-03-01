北近畿経済新聞ONLINE

生成ＡＩでＨＰやアプリ

豊岡のワンポイントが開発　制作期間短縮、費用も軽減

ウェブ制作やアプリ・システム開発を手掛ける豊岡市日高町八代のＯＮＥ　Ｐｏｉｎｔ．（ワンポイント、岡村直昭代表）が、生成ＡＩを使ったホームページ（ＨＰ）やアプリなどの開発に取り組んでいる。自分でプログラムを作成していた以前と比べて開発期間が大幅に短縮できるだけでなく、費用も抑えることができるのが売り。北近畿では珍しいサービスとして顧客の獲得につなげる。＝全文は３月１日付かｎｏｔｅ

