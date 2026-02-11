NEWSKITAKINKI KEIZAI
28年度から新型車両
丹鉄の特急「丹後の海」 総事業費52億円
府などは１月29日、京都丹後鉄道（丹鉄）の特急「丹後の海」の新型車両を発表した。デザインは観光列車などを手掛ける水戸岡鋭治氏が引き続き担当。半個室型の座席や飲食のサービスカウンターなどを備え、日本海を連想させる藍色メタリックの外装は現行車から引き継ぐ。２０２８年度から運行する予定で、観光客を中心に更なる利用促進を目指す。＝全文は２月11日号紙面、もしくはｎｏｔｅで
