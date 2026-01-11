北近畿経済新聞ONLINE

〝奇跡のブランデー〟使用

丹波の西山酒造場　ハイボール缶を開発
商品化へ18日までＣＦ

２０１４年の豪雨で本社近くを流れる竹田川が氾濫し、約１万本の日本酒を廃棄するなどの被害を受けた㈱西山酒造場（本社・丹波市市島町中竹田、西山周三社長）。同社は今、本社から少し離れた高台で貯蔵していたことから水害を免れ、18年以上の貯蔵期間を経て「奇跡のブランデー」となった熟成原酒を使用したハイボール缶の開発を進めている。商品化に向けたクラウドファンディング（ＣＦ）に18日まで挑戦中で、昨年12月12日の公開初日には50万円の目標金額を達成。現在は２００万円のネクストゴールを目指している。＝全文は１月11日号紙面かｎｏｔｅ

