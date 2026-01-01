ウッディーハウス ビームスジャパンとコラボ開発

新春から幸運を招きそうな縁起の良い鶴、亀などをかたどった丹後ちりめんの巾着袋が商品化され、舞鶴市北吸の複合商業施設ａｔｉｃｋ（アティック）の土産店「ビームスジャパン舞鶴」で販売されている。同店とアパレル会社の㈱ウッディーハウス（本社・舞鶴市浜、志摩幹一郎社長）がコラボし、開発した。＝全文は１月１日号紙面、またはｎｏｔｅで