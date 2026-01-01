NEWSKITAKINKI KEIZAI
【特集】ＯＥＭで１次産業を応援
北近畿の受託事業者を紹介
農業者や漁業者など１次産業の生産者のオリジナル商品づくりを下支えしているのが、ＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）を手掛けている事業者だが、地元の生産者からは「北近畿でＯＥＭを請け負ってもらえる事業者が分からない」といった声も聞かれる。そこで北近畿経済新聞社では、缶詰やレトルト食品といった加工食品から菓子やジェラート、酒類に至るまで、ＯＥＭを通して１次産業を応援している北近畿の事業者を調べてみた。＝全文は１月１日号紙面、またはｎｏｔｅで
タグ
関連記事
-
まちの本屋が宿泊事業
与謝野の丸善書店 京丹後に２施設 人口減などで書店を取り巻く環境が厳しさを増す中、丹後で書店を経営する㈱丸善書店（本社・与謝野町加悦、永…MORE
-
-
家具のモリイが舞鶴に
ミフネ跡取得し事業承継 福知山市や綾部市などで家具店「モリイ」を経営する㈱インテルナモリイ（本社・福知山市岩井、森井三章社長）が舞鶴市に…MORE
-
豊岡に鞄職人育成施設
鞄販売店経営の下村さん 宵田商店街に来春開設へ 豊岡市中央町のカバンストリート（宵田商店街）でオリジナル鞄などの販売店「Ｍａｉｓｏｎ Ｄ…MORE