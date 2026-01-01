北近畿の受託事業者を紹介

農業者や漁業者など１次産業の生産者のオリジナル商品づくりを下支えしているのが、ＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）を手掛けている事業者だが、地元の生産者からは「北近畿でＯＥＭを請け負ってもらえる事業者が分からない」といった声も聞かれる。そこで北近畿経済新聞社では、缶詰やレトルト食品といった加工食品から菓子やジェラート、酒類に至るまで、ＯＥＭを通して１次産業を応援している北近畿の事業者を調べてみた。＝全文は１月１日号紙面、またはｎｏｔｅで