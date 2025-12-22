北近畿経済新聞ONLINE

漢方薬局 ペット市場へ

綾部のヘルシーライフ　和漢素材の犬用サプリ商品化

１００年以上の歴史を持つ綾部市の漢方薬局が、ペット市場で事業の拡大を図っている。「赤尾漢方薬局」（綾部市本町２丁目）を経営する㈱ヘルシーライフ（赤尾征樹社長）で、和漢素材を配合した犬用サプリを商品化した。漢方薬局ならではの専門知識を生かし、新たな分野で需要を取り込んでいる。＝全文は12月21日号紙面かｎｏｔｅ

