NEWSKITAKINKI KEIZAI
まちの本屋が宿泊事業
与謝野の丸善書店 京丹後に２施設
人口減などで書店を取り巻く環境が厳しさを増す中、丹後で書店を経営する㈱丸善書店（本社・与謝野町加悦、永井久仁明社長）は、事業の多角化や閉店した店舗跡の活用につなげるため宿泊事業に参入した。京丹後市内で今秋、趣向の異なる２施設を開業しており、若者や家族客の取り込みを図る。＝全文は11月11日号紙面、ｎｏｔｅで
