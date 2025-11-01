北近畿経済新聞ONLINE

コスプレ撮影、宿泊で

丹波篠山にゲストハウス　新たな創作体験の場へ

築180年という古民家が「泊まれるフォトスタジオ」として改装され、丹波篠山市園田分にオープンする。利用開始日は27日。利用を想定するのはアニメや漫画、ゲームなどのキャラクターに扮するコスプレイヤーら。同市内でコスプレイヤーに人気の撮影スポット「森のフォトスタジオ～丹波～」を運営する㈱カケルタンバ（本社・丹波市柏原町北中、土田翔大社長）が、撮影と宿泊が一体化した新たな創作体験の場として開設する。＝全文は11月１日紙面、またはｎｏｔｅ

