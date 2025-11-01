NEWSKITAKINKI KEIZAI
コスプレ撮影、宿泊で
丹波篠山にゲストハウス 新たな創作体験の場へ
築180年という古民家が「泊まれるフォトスタジオ」として改装され、丹波篠山市園田分にオープンする。利用開始日は27日。利用を想定するのはアニメや漫画、ゲームなどのキャラクターに扮するコスプレイヤーら。同市内でコスプレイヤーに人気の撮影スポット「森のフォトスタジオ～丹波～」を運営する㈱カケルタンバ（本社・丹波市柏原町北中、土田翔大社長）が、撮影と宿泊が一体化した新たな創作体験の場として開設する。＝全文は11月１日紙面、またはｎｏｔｅで
タグ
関連記事
-
丹後ちりめんでドレス
ファッションブランドなどが制作 国内のファッションブランドとデザイナーがそれぞれ、丹後で織られる丹後ちりめんなどの生地を用いてドレスを…MORE
-
宮津でブルーインパルスを
市制70周年事業の目玉に 市が誘致委員会設置 宮津市は、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」の展示飛行実現に向けた誘致…MORE
-
南但初の保護猫カフェ
地域に交流の場を 朝来に「ピリ オハナ」オープン 飼い主がいなかったり飼育放棄されたりした猫を一時的に預かる「保護猫」の存在を広く知って…MORE
-