海外富裕層を誘客 社会実装へプロジェクト推進協が発足

実用化に向けた取り組みが進む「空飛ぶクルマ」を活用して城崎温泉（豊岡市城崎町）への誘客を図ろうと、地元の観光団体や行政などが立ち上げた「コウノトリとめぐる空飛ぶクルマ社会実装プロジェクト推進協議会」の設立総会が９月25日、豊岡市城崎町桃島の豊岡市役所城崎庁舎で開かれた。城崎周辺へのバーティポート（離着陸場）整備やコウノトリ但馬空港への拠点整備などを経て２０３０年度の就航を目指しており、空飛ぶクルマを活用して海外富裕層の誘客や近隣観光地と連携した周遊観光につなげる。＝全文は10月11日号紙面、またはｎｏｔｅで