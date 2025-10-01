NEWSKITAKINKI KEIZAI
福井最大の植物工場
椿本チエインが美浜に 自動化設備の研究開発も
美浜町山上に９月10日、産業用チェーンメーカーの㈱椿本チエイン（本社・大阪市北区、木村隆利社長）の人工光型植物工場が完成した。レタスなどの葉物野菜を１日最大２・２㌧生産供給できる福井県内最大規模の植物工場で、総菜などの「中食」や外食市場などの旺盛な需要に対応していく。投資額は約28億円。自動化機器設備などの実証開発を加速させる研究拠点としても活用し、アグリビジネスの事業拡大を目指す。＝全文は10月1日号紙面、またはnoteで
