京丹後のコヒガシ 女子サッカーと連携

建築業などの㈱コヒガシ（本社・京丹後市久美浜町、小東直幸社長）は、京丹後市峰山町泉に空き家買い取り店やカフェの機能を持つ店舗を開設する。地域課題の解決を見据え、同市に拠点を置く女子サッカークラブとの共同運営を計画。相乗効果により、空き家の活用やスポーツによる町おこしを加速させる狙いだ。＝全文は９月21日号紙面か、noteで