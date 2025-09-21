北近畿経済新聞ONLINE

子育て世帯に住宅を

豊岡の三和商事　〝フルリノベ〟で価格抑制

エネルギー事業や住宅のリフォーム事業を手掛ける豊岡市正法寺の三和商事㈱（三輪直亮社長）は、中古住宅を買い取り、フルリノベーションして販売する新規事業に注力している。建築資材や人件費の高騰で新築住宅の価格が高止まりする中、新築同様に〝フルリノベ〟した中古住宅は価格が抑えられることから、住宅の購入を考える20～40代の子育て世代をターゲットに需要の獲得を目指している。＝全文は９月21日号紙面か、note

