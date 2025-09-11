北近畿経済新聞ONLINE

14日の周年祭来場を

地域ＦＭ「８０５たんば」開局から10年　地域の支えで次の10年へ

兵庫丹波地域を主な放送エリアとしてＮＰＯ法人たんばコミュニティネットワーク（足立宣孝理事長）が運営する地域ＦＭラジオ局「８０５たんば」（80・５ヘルツ）。丹波市氷上町市辺にあるスタジオから地域の話題を届け続け、今月で開局10周年を迎える。14日にはスタジオとその周辺で「開局10周年祭」を催すことから、広く来場を呼び掛けている。＝全文は９月11日号紙面かｎｏｔｅ

