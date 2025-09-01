北近畿経済新聞ONLINE

温泉との相乗効果を

城崎にドライヘッドスパ専門店がオープン

豊岡市城崎町湯島の城崎温泉にある複合商業施設「木屋町小路」に８月８日、〝眠り〟をテーマにしたドライヘッドスパ専門店「おねむの記憶―ｋｉｎｏｓａｋｉ　ｄｒｅａｍｓ」がオープンした。市内でドライヘッドスパを経営する加悦佐也加さん（40）が２号店として出店。外湯巡りを楽しむ観光客らが短時間でドライヘッドスパを体験でき、温泉との相乗効果で深い癒やしを提供している。＝全文は９月１日号紙面かｎｏｔｅ

