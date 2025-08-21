養父の大徳醤油が初のコンセプトショップ

醤油製造業の大徳醤油㈱（本社・養父市十二所、浄慶拓志社長）が同社初のコンセプトショップ「ｓｏｙａ（そや）」（手塚瞳店長）を５日、養父市八鹿町八鹿の八鹿郵便局近くにオープンした。発酵とオーガニックに関する各種商品を扱うほか、カフェメニューやイートイン・イベントスペースを備えており、「発酵をきっかけに市内外の交流を生み、地域を元気にしたい」と意気込む。＝全文は８月21日号紙面かｎｏｔｅで