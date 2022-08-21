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たびぞうが最優秀賞

体験の事業者表彰で　城崎の散策プラン評価

㈱地域ブランディング研究所（東京都台東区、吉田博詞社長）が全国の自然体験やアクティビティーに取り組む事業者を表彰する第３回「Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ　Ｊａｐａｎ　Ａｗａｒｄ」で、電動バイクなどによる城崎温泉周辺の散策プラン「城崎ぷちたび」を提供する旅行業の㈱たびぞう（豊岡市戸牧、大林大悟社長）が最優秀賞に選ばれた。８日には同市城崎町湯島の城崎温泉観光センターで表彰式があり、関係者らが受賞を喜んだ。＝詳細は８月21日号紙面で

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